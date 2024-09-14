ماهي خطة الجنرالات التي يطالب الحزب الحاكم تنفيذها مع سكان غزة؟

وكالات

أطلق حزب "الليكود" الحزب الحاكم في إسرائيل، حملة لجمع توقيعات نواب على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بتنفيذ ما تعرف "بخطة الجنرالات".



وجاءت "خطة الجنرالات" بمبادرة من اللواء جيؤرا آيلاند، الرئيس السابق لقسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، بدعم من عشرات من كبار الضباط.



وتستهدف الخطة التي بادر بها آيلاند إلى السيطرة على شمال قطاع غزة وتهجير من تبقى من سكانه، وتحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة.



وجاء في الخطة أنه "بعد أسبوع مهلة لإخلاء تهجير السكان، سيُفرَض حصار عسكري كامل على المنطقة، مما سيترك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت".

وفي وقتٍ سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن "جيش الاحتلال يدرس خطة لتهجير من تبقى من فلسطينيي شمال غزة، وذلك بهدف تضييق الخناق على المقاومة هناك ودفعها لمواجهة خيار الموت أو الاستسلام".