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اغتالها الاحتلال بالضفة.. لحظة تشييع جثمان الناشطة الأمريكية التركية

02:31 م السبت 14 سبتمبر 2024

الناشطة الأمريكية عائشة نور إزغي أيجي

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وكالات

شيع الآلاف جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بمحافظة آيدين غربي تركيا، وذلك في مراسم شعبية ورسمية.

وكان جثمان عائشة نور قد وصل إلى مطار إزمير أمس الجمعة، وتم نقله إلى معهد الطب الشرعي في المدينة، حيث تم تشريحه.

وكانت الشابة البالغة من العمر 26 عاما استشهدت في السادس من الشهر الجاري إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان بالقرب من نابلس بشمال الضفة الغربية.

عائشة نور تركيا مطار إزمير قوات الاحتلال الإسرائيلي
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