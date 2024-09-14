اغتالها الاحتلال بالضفة.. لحظة تشييع جثمان الناشطة الأمريكية التركية
وكالات
شيع الآلاف جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بمحافظة آيدين غربي تركيا، وذلك في مراسم شعبية ورسمية.
وكان جثمان عائشة نور قد وصل إلى مطار إزمير أمس الجمعة، وتم نقله إلى معهد الطب الشرعي في المدينة، حيث تم تشريحه.
وكانت الشابة البالغة من العمر 26 عاما استشهدت في السادس من الشهر الجاري إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان بالقرب من نابلس بشمال الضفة الغربية.
تشييع جنازة الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور في منطقة ديديم التابعة لمحافظة آيدن غربي #تركيا عقب إتمام إجراءات التشريح.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة عامر لافي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/ISHSJFa2EX— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 14, 2024
فيديو قد يعجبك: