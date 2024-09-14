بشكل مفاجئ.. مقتل الشخص الذي هاجم رئيس جزر القمر بسكين داخل زنزانته

وكالات

أُعلن المدعي العام في جزر القمر، اليوم السبت، بعد يوم من الحادثة، أن الرجل الذي هاجم رئيس جزر القمر أزالي أسوماني بسكين وأصابه بجروح طفيفة، قد وُجد ميتًا في السجن>

وقال علي محمد دجونايد في مؤتمر صحفي: "تم عزله في زنزانة لتهدئته بعد اعتقاله أمس.

ووجد المحققون جثته صباح اليوم، وأعلن طبيب وفاته"، مضيفا أن التحقيق جارٍ في أسباب وفاته.

وتعرض رئيس دولة جزر القمر، لهجوم بسكين أمس الجمعة، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة وذلك أثناء حضوره جنازة زعيم ديني، كما أُصيب شخص آخر أثناء محاولته حماية الرئيس، بحسب ما أفادت به السلطات.

وأوضح مكتب الرئيس أزالي أسوماني، أن إصاباته لم تكن خطيرة وأنه عاد إلى منزله، وجاء في البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية المهاجم أو تفاصيل إضافية عن ملابسات الهجوم، بالرغم من أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن المهاجم ضابط عسكري شاب.

وقع الهجوم في بلدة سليموني على أطراف العاصمة موروني.

وقال الوزير الحكومي أبوبكر سعيد أنلي يوم السبت، إن مدنياً أُصيب أثناء الهجوم عندما حاول حماية الرئيس. ولم تُعطَ معلومات فورية حول مدى الإصابات التي تعرض لها المدني.

أُعيد انتخاب أسوماني رئيساً لجزر القمر في يناير في انتخابات نددت بها أحزاب المعارضة ووصفتها بأنها مزورة. وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات عن مقتل شخص واحد على الأقل.

أسوماني، البالغ من العمر 65 عامًا، هو ضابط عسكري سابق تولى السلطة في جزر القمر لأول مرة في انقلاب عام 1999. وشغل منصب الرئيس لأول مرة من 2002 إلى 2006 وانتُخب مجددًا في 2016.

ومنذ ذلك الحين، يشغل أسوماني منصب الرئيس ومدد فترة رئاسته إلى ولاية رابعة هذا العام بعد أن غيّر الدستور لإزالة القيود الزمنية للرئاسة وألغى نظامًا كان يسمح بتداول الرئاسة بين الجزر الرئيسية الثلاث لجزر القمر. وقد وُجّهت له اتهامات بقمع المعارضة وحظر الاحتجاجات السلمية.

تتكون البلاد من أرخبيل من الجزر قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، وقد شهدت أكثر من عشرين انقلابًا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1975.





