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وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق جابر الصباح

01:59 م السبت 14 سبتمبر 2024

رئيس وزراء الكويت الأسبق جابر الصباح

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وكالات

توفي رئيس وزراء الكويت الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح، السبت، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "انتقل إلى رحمة الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح".

ومن المناصب التي تدرّج بها الشيخ جابر، محافظ حولي ثم الأحمدي، قبل أن يتولى عددا من الوزارات منها الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والداخلية والدفاع، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وفي نوفمبر 2011 عُيّن الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء، واستمر في منصبه حتى عام 2019.

جابر المبارك الصباح رئيس وزراء الكويت
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