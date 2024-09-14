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مسؤول عسكري سابق: إسرائيل عالقة في غزة وتنزف

01:58 م السبت 14 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش اللواء يسرائيل زيف قوله إن "إسرائيل عالقة في غزة وتنزف".


وأضاف زيف أن حيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا لا معنى لها، لأنه لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق، وزعم أن استمرار القتال من دون استبدال نظام حركة حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية و"يكلف جنودنا حياتهم".


وقال إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في سباق بشأن من يتسبب في حرب شاملة تعيد احتلال الضفة الغربية وتطيح بالسلطة الفلسطينية.


من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه يجب تغيير الحكومة بسرعة لإعادة الأمن لسكان الشمال وللإسرائيليين.

الاحتلال الإسرائيلي وزير الأمن القومي الإسرائيلي غزة
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