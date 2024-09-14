الشرطة الباكستانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 جراء سقوط حافلة في خندق

كويتا(باكستان)- (د ب أ)

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 20 آخرون بعد سقوط حافلة في خندق في منطقة دانسار بإقليم بلوشستان، حسبما قالت الشرطة الباكستانية لقناة جيو نيوز الإخبارية اليوم السبت.

ووفقا للشرطة، تم نقل المصابين في الحادث إلى المستشفي، مضيفة أن الحافلة المنكوبة كانت قادمة من إسلام آباد في طريقها إلى كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأمرت حكومة بلوشستان بالتحقيق في الحادث الدموي.

وفي الشهر الماضي، شهدت باكستان العديد من الحوادث، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص.

كانت الحوادث بمثابة تذكير قوى بالمخاطر على الطرق الجبلية في مختلف أنحاء باكستان.

وقد أعرب العديد من السكان المحليين منذ فترة طويلة عن مخاوفهم إزاء الافتقار إلى البنية الأساسية وتدابير السلامة على هذه الطرق.