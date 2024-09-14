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BBC

بعد مراسم جنازتها.. دفن الناشطة الأمريكية التركية عائشة إزجي في تركيا

01:09 م السبت 14 سبتمبر 2024

الأمريكية أيسينور إزجي إيجي أرشيفية

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وكالات

وصلت جثة الأمريكية التركية عائشة إزجي إلى مطار إزمير، الجمعة، وتم نقلها إلى معهد الطب الشرعي في إزمير لتشريحها، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وستدفن الناشطة الأمريكية التركية، عائشة نور إزجي، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، في تركيا اليوم السبت.

وبعد تشريح الجثة، نقلت جثة إيجي إلى ديديم، وهي منطقة في أيدين، تركيا.

وكانت الشابة البالغة من العمر 26 عاما قد استشهدت بعد استهدافها برصاص الاحتلال خلال تظاهرة مناهضة للاستيطان بالقرب من نابلس بالضفة الغربية قبل ثمانية أيام.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها إن إيجي "أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود بنيران الجيش".

عائشة إزجي تركيا الاحتلال الإسرائيلي
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