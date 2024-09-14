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فرنسا تدين الهجوم على قافلة للصليب الأحمر في دونيتسك شرق أوكرانيا

11:35 ص السبت 14 سبتمبر 2024

فرنسا تدين الهجوم على قافلة للصليب الأحمر في دونيت

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أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف في 12 سبتمبر الجاري قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تتحرك في منطقة "دونيتسك" شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإصابة اثنين آخرين.

وجاء هؤلاء العاملون في المجال الإنساني لمساعدة السكان الأكثر احتياجا في أوكرانيا، وكانوا يتنقلون في مركبات تحمل شارة الصليب الأحمر، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت موضحا أن فرنسا تقدم تعازيها إلى أسر الضحايا وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن احترام القانون الإنساني الدولي أمر حتمي، كما أن اتفاقيات جنيف، التي يتم الاحتفال بالذكرى ال75 لاعتمادها هذا العام، تتطلب من أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية الأشخاص المنخرطين في أعمال إنسانية في كل الظروف.

وتؤكد فرنسا مجددا دعمها لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم، وكذلك لجميع العاملين في المجال الإنساني.

هذا المحتوى من

Asha
فرنسا أوكرانيا الصليب الأحمر دونيتسك
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