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فنلندا والسويد تسمحان باستخدام أوكرانيا أسلحتهما لضرب الأراضي الروسية

10:43 ص السبت 14 سبتمبر 2024

فنلندا

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قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين ونظيرتها السويدية ماريا مالمر ستينرجارد إن فنلندا والسويد لم تفرضا أي قيود محددة على استخدام أوكرانيا للأسلحة التي تزودها بها بلدانهما لاستهداف الأراضي الروسية.


وأشارت الوزيرتان -في تصريحات مشتركة في هلسنكي - إلى أن القيد الوحيد هو أن الأسلحة المقدمة يجب أن تستخدم وفقا للقانون الدولي، لكن استخدام الأسلحة غير مقيد بأراضي أوكرانيا، وأنه يمكن استخدام الأسلحة لشن ضربات على أراضي روسيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية يوم الجمعة.


يشار إلى أن السلطات الفنلندية صرحت - مرارا - بأنها لا تفرض أي قيود على استخدام الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.


وفي تعقيبه على تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب "إن أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها ويمكنها استخدام الأسلحة التي قدمتها فنلندا لضرب الأراضي الروسية".



فنلندا وزيرة الخارجية الفنلندية أوكرانيا
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