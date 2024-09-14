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روسيا تتوعد بمواصلة الرد على الخطوات اليابانية بإجراءات مضادة

10:30 ص السبت 14 سبتمبر 2024

روسيا

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قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة إن موسكو "ستواصل الرد بإجراءات مضادة قاسية على الخطوات غير الودية التي اتخذتها السلطات اليابانية".


وأضافت الوزارة الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" - "في ظل الوضع الحالي، سيواصل الاتحاد الروسي الرد على التحركات غير الودية للسلطات اليابانية بإجراءات مضادة ستكون قاسية وحساسة للغاية بالنسبة لطوكيو، عندما تسترشد فقط بمصالحها الوطنية الخاصة".


وذكرت أن الجانب الروسي "قدم تقييما مبدئيا للوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية التي تدهورت إلى مستوى منخفض غير مسبوق بسبب سياسة إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا"، حسب قولها.


وأشارت "تاس" إلى أنه قد جرت في 13 سبتمبر الجاري محادثات بين ليودميلا فوروبيوفا، مديرة الإدارة الآسيوية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، وكاتسورو كيتاجاوا، المدير العام لمكتب الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية اليابانية، موضحة أن الاجتماع عقد بناء على طلب الجانب الياباني.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا وزارة الخارجية الروسية السلطات اليابانية
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