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BBC

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة للحوثيين باليمن

10:23 ص السبت 14 سبتمبر 2024

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة للحوثيين

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أ ش أ

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم السبت أن قواتها تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار(مسيرة) ومركبة دعم واحدة خاصة بجماعة الحوثي في اليمن.

وأفادت "سنتكوم" في بيان مقتضب بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث مسيرات ومركبة دعم واحدة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضاف البيان إن هذه الأنظمة تشكل تهديدا خطيرا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت "سنتكوم" إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الأمريكي طائرات بدون طيار جماعة الحوثي اليمن
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