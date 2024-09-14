حزب الله اللبناني يستهدف الفيلق ‏الشمالي الإسرائيلي بصواريخ ‏الكاتيوشا

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي الإسرائيلي في عميعاد بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وقال حزب الله، في بيان، إن ذلك يأتي "ردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏الاحمدية".

وكشف الحزب، في بيان ثان، عن استهداف دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم– زبدين بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.

ونعى حزب الله ليل أمس الجمعة أحد عناصره ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 469 قتيلا.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.