مقتل 14 عنصرًا من داعش في غارة أمريكية-عراقية مشتركة



وكالات

نفذت القوات الأمريكية بالتعاون مع قوات الأمن العراقية غارة مشتركة غربي العراق، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من تنظيم داعش، وذلك في 29 أغسطس الماضي، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في بيان عاجل.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن العملية تمت بالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، واستهدفت مواقع تابعة للتنظيم الإرهابي في المنطقة الغربية للبلاد.

وأكد البيان أن الغارة نجحت في القضاء على عدد من القيادات البارزة في داعش، مما يشكل ضربة قوية للتنظيم الذي لا يزال يسعى لإعادة تجميع صفوفه بعد الخسائر التي تكبدها في السنوات الأخيرة.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الأمريكية والعراقية لملاحقة فلول التنظيم والقضاء على تهديداته المستمرة في المنطقة.