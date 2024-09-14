بايدن يقلل من أهمية تهديدات بوتين ويؤكد: "لن ينتصر في أوكرانيا"



وكالات

علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على التهديدات الأخيرة الصادرة عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "لا أفكر كثيرًا في بوتين"، في إشارة إلى عدم اهتمامه بالتحذيرات الروسية، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".

وكان بوتين قد حذّر، الخميس، من أن دعم الدول الغربية لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية قد يؤدي إلى "اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، شدد بايدن على أن بوتين لن يحقق النصر في حربه على أوكرانيا، مؤكدًا أن الدعم الغربي لكييف مستمر.

في الوقت ذاته، استنكر البيت الأبيض تصريحات بوتين، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، تلك التصريحات بـ"الخطيرة للغاية". جاء ذلك قبل اجتماع بايدن وستارمر، حيث ناقشا السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف روسية.

وأعرب بايدن ورئيس الوزراء البريطاني عن قلقهما المشترك إزاء الدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا، بما في ذلك تزويدها بأسلحة قاتلة.