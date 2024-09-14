بايدن: لا أفكر كثيرا في بوتين بعد التهديدات الروسية الأخيرة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يفكر كثيرا في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التهديدات الروسية الأخيرة.

وندّد البيت الأبيض، الجمعة، بتصريحات والتي وصفها بـ"بالغة الخطورة" أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون منخرطاً في حرب مع موسكو، إذا سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أراضٍ روسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان - بيار، في تصريح لصحفيين، إن "ذاك النوع من الخطابات بالغ الخطورة"، وذلك قبيل اجتماع بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشأن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف روسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتوّج وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولته الأوروبية التي شملت 3 دول، الخميس، بالتلميح إلى احتمال استجابة الولايات المتحدة لطلب أوكرانيا السماح لها باستخدام الأسلحة الغربية، لشنّ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا.

وبعد لقاءاته في لندن، وترافقه مع نظيره البريطاني ديفيد لامي إلى كييف، حيث تعهدا بعرض طلب القيادة الأوكرانية على الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء كير ستارمر، اللذين سيجتمعان، الجمعة، توجّه كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى وارسو؛ حيث لمّح إلى أن واشنطن ولندن صارتا أكثر تقبلاً للسماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأميركية والبريطانية لضرب أهداف في عمق روسيا.

ويواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغط على حلفائه للسماح له باستخدام الأسلحة الغربية لتنفيذ ضربات أعمق داخل الأراضي الروسية.

وأشار، الأربعاء، إلى أنه سيضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يلتقي معه في وقت لاحق من الشهر الحالي.