اشتباه في محاولة اغتيال.. انفجار سيارة أمام مقر أمني يهز إسرائيل (فيديو- صور)

وكالات

أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، وقوع حادث انفجار سيارة أمام مركز شرطة تابع للاحتلال الإسرائيلي في مدينة عكا بالبلدة القديمة.

פיצוץ רכב - עכו יש נפגעים - ככל הנראה פלילי pic.twitter.com/wlE3e1A0MD — Gera. Belik ( גרשון ) (@gershon27) September 13, 2024

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد تعرض شاب يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا لإصابات خطيرة مساء اليوم (الجمعة)، كما أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف بجروح طفيفة في الحادث. في انفجار سيارة وقع في شارع بن عامي في عكا، ويُعتقد أن الحادث ذو خلفية جنائية.

وتابعت الصحيفة العبرية، أن فرق المفرقعات والشرطة وصلتا إلى الموقع لجمع الأدلة وإجراء عمليات تفتيش بحثًا عن مشتبه بهم.

כאוס. בן 30 פצוע קשה בפיצוץ רכב מטרים ספורים מתחנת המשטרה בעכו. מד״א מטפלים ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. במקביל בג׳סר א-זרקא ילדה בת 5 וגבר כבן 25 נורו באולם שמחות. מד״א מטפלים ומעבירים לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה חוקרת. @WallaNews pic.twitter.com/UHJdHlI2g7 — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) September 13, 2024

وحسب ما نشره موقع والا العبري، تشير التقارير الأولية إلى أن سيارة انفجرت مساء اليوم (الجمعة) عند مدخل مركز شرطة عكا في حي الانتداب بالمدينة.

ووفقًا للتقارير، هناك شخص مصاب في المكان وبدأت قوات الشرطة في التحقيق في ملابسات الحادث، وحسب الموقع العبري فإن المعلومات التي توفرت حول الحادث تشير إلى خلفية جنائية أو اشتباه في عملية اغتيال.

עכו ממש עכשיו, עוד רכב התפוצץ ברחוב סואן. תמשיכו להתעסק בחול, בג׳חנונים ונשים שחילקו פליירים למען החטופים pic.twitter.com/jHeHYYfLLf — Eran Cherpak (@erancherpak) September 13, 2024

وأفاد بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء: "في الساعة 21:34 تلقينا تقريرًا في مركز الطوارئ 101 لنجمة داوود الحمراء في منطقة الشمال عن انفجار سيارة في شارع بن عامي في عكا.