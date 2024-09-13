إعلان

BBC

اشتباه في محاولة اغتيال.. انفجار سيارة أمام مقر أمني يهز إسرائيل (فيديو- صور)

10:50 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

انفجار سيارة وقع في شارع بن عامي في عكا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، وقوع حادث انفجار سيارة أمام مركز شرطة تابع للاحتلال الإسرائيلي في مدينة عكا بالبلدة القديمة.

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد تعرض شاب يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا لإصابات خطيرة مساء اليوم (الجمعة)، كما أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف بجروح طفيفة في الحادث. في انفجار سيارة وقع في شارع بن عامي في عكا، ويُعتقد أن الحادث ذو خلفية جنائية.

1

وتابعت الصحيفة العبرية، أن فرق المفرقعات والشرطة وصلتا إلى الموقع لجمع الأدلة وإجراء عمليات تفتيش بحثًا عن مشتبه بهم.

وحسب ما نشره موقع والا العبري، تشير التقارير الأولية إلى أن سيارة انفجرت مساء اليوم (الجمعة) عند مدخل مركز شرطة عكا في حي الانتداب بالمدينة.

2

ووفقًا للتقارير، هناك شخص مصاب في المكان وبدأت قوات الشرطة في التحقيق في ملابسات الحادث، وحسب الموقع العبري فإن المعلومات التي توفرت حول الحادث تشير إلى خلفية جنائية أو اشتباه في عملية اغتيال.

وأفاد بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء: "في الساعة 21:34 تلقينا تقريرًا في مركز الطوارئ 101 لنجمة داوود الحمراء في منطقة الشمال عن انفجار سيارة في شارع بن عامي في عكا.

3

شرطة عكا انفجار سيارة محاولة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دخل من الجنينة.. كيف خطط "حرامي" لسرقة 26 سبيكة ذهب من فيلا مدرب المنتخب؟
بيان مدريد المشترك.. المطالبة بانسحاب إسرائيل من غزة ومحور فيلادلفيا