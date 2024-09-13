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BBC

شاهد لحظة انفجار سيارة إسرائيلية قرب مركز الشرطة في مدينة عكا

10:33 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

انفجار سيارة إسرائيلية قرب مركز الشرطة في مدينة عك

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وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، انفجار سيارة في عكا القديمة دون تسجيل إصابات ومن المحتمل أن يكون الحادث جنائيا.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري يصدق الأحد المقبل على اعتبار إعادة سكان الشمال أحد أهداف الحرب الحالية.

وطالبت الخارجية الأمريكية بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي يتم دون تدخل من الأمن الإسرائيلي.

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