أمريكا تفرض عقوبات على 3 كيانات وشخصين لارتباطهم بأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد خمس شركات روسية بعد التأكد من محاولتها التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بلينكن أنه أصبح من الضروري أن تقدم وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك قناة روسيا اليوم، قائمة بالعاملين فيها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن تعمل على محاسبة الأطراف التي تسعى لتقويض الديمقراطية الأمريكية.

كما أشار بلينكن إلى أن قناة روسيا اليوم تعاونت لسنوات مع المخابرات الروسية للتدخل في الانتخابات في مولدوفا، مبيّنًا أن القناة عملت بشكل وثيق مع المخابرات الروسية لإثارة الرأي العام في مناطق مختلفة حول العالم.

وأوضح بلينكن أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث كيانات وشخصين بسبب ارتباطهم بأنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، مشيرًا إلى أن قناة روسيا اليوم أصبحت تتجاوز كونها وسيلة إعلامية لتصبح كيانا ذا قدرات سيبرانية.

وأكد أن وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين لا تسعى فقط لتقويض الديمقراطيات بل تتدخل أيضًا في شؤون الدول الأخرى.

وأعلن بلينكن أن واشنطن ولندن وأوتاوا أطلقت حملة لحشد الحلفاء على مستوى العالم لمواجهة التهديد الذي تشكله قناة روسيا اليوم.