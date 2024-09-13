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BBC

أمريكا تواصل المحادثات مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار

07:50 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

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وكالات
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ما زالت تجري محادثات مكثفة مع مصر وقطر وإسرائيل بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لاقتراح وقف إطلاق النار، بحيث يكون مقبولًا من جميع الأطراف المعنية.
كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، إن آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إسرائيل الاثنين المقبل لمناقشة التوتر مع لبنان.
وأضاف المسؤولين: "قلقون من خطاب جيش الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد بشأن نشوب حرب مع لبنان".

واشنطن مصر قطر الاحتلال الإسرائيلي غزة
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