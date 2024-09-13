زيلينسكي يعلن عودة 49 أسيرا أوكرانيا آخرين من روسيا

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عودة 49 أوكرانيا من الأسر لدى روسيا، ومن بينهم جنود كانوا يدافعون عن مصنع أزوفستال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.

وقال زيلينسكي: "عودة أخرى لمواطنينا، نتوقعها دوما ونعمل من أجلها. عاد 49 أوكرانيا إلى الوطن. هؤلاء هم جنود القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية، وجهاز حرس حدود الدولة، فضلا عن مدنيين".

وأضاف: "كانت من بين الأشخاص الذين عادوا لينيا عميروفا، وهي فتاة أسرها الروس عندما جاءت لرعاية والدها المريض. تمكنا أيضا من تحرير بعض المدافعين عن مصنع أزوفستال. وعاد بطل أوكرانيا المسعف وأحد أفراد الطواقم الطبية العسكرية فيكتور إيفيتشوك إلى وطنه أيضا".

وشكر الفريق الذي يضمن الإفراج عن السجناء والرهائن من الأسر الروسي.