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العدل الدولية: تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

05:58 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

محكمة العدل الدولية

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وكالات

أفادت محكمة العدل الدولية، أن دولة تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة.

كان المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية زين دانجور قال، إن جنوب إفريقيا لن تغير رأيها بشأن قضية الإبادة الجماعية مهما كانت الضغوط، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولة لتمرير قانون بالكونجرس للضغط على جنوب إفريقيا لسحب الدعوى.

وأوضح زين دانحور الثلاثاء، أنه لم يكن هناك ضغط مباشر على أفراد الفريق القانوني لكن عبر مجموعات الضغط ووسائل الإعلام، معربا عن أمله في أن يتم الموافقة على مذكرة مدعي الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

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