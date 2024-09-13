حزب الله يستهدف عدة مواقع إسرائيلية بالمسيرات وقذائف المدفعية

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا عدة مواقع إسرائيلية بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة كما استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة "بيريا" بصواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة "كفر جوز" الجنوبية.

وأضاف الحزب أن عناصره استهدفوا أيضا موقع "المرج" و "ثكنة زبدين " الإسرائيليين بالأسلحة ‏الصاروخية و" قاعدة فيلون" الإسرائيلية جنوب شرق مدينة صفد بِالمسيرات الانقضاضية، ردا على اعتداء إسرائيل على بلدة "كفرجوز" الجنوبية.

كان الحزب قد أعلن في بيان في وقت سابق من اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة "بيريا" بصواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة "كفر جوز" الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره قصفوا ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مساء أمس الخميس بلدة "كفرجوز"، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ونعى حزب الله مساء الخميس اثنين من عناصره ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 468.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.