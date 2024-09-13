اتضرب بالنار وسط بيته.. إصابة شاب بطلق ناري في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب شخص بطلق ناري بقرية شها التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك إثر اعتداء شخص آخر عليه داخل منزله للخلافات بينهما.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغا للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بإطلاق أحد الأعيرة النارية على شخص داخل منزله بقرية شها دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ بقرية شها مركز المنصورة بمنطقة "دخلة السلام" وتبين إصابة شخص جراء إطلاق طلقات خرطوش عليه بالفخذ الأيمن والحوض نتيجة تعدى شخص عليه داخل منزله، وتبين أنه يدعى "ا. خ. م"، 46 سنة، مقيم بشها، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة العام التخصصى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم بإطلاق النيران والسلاح المستخدم وعرض المحضر على النيابة العامة.