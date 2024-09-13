الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده الأربعين يوم الأحد

لندن- (د ب أ)

ذكر الأمير هاري، دوق ساسكس "أقبل العقد المقبل"، فيما يدير ظهره عن فترة مضطربة ، هزت الأسرة الملكية.

وذكر هاري أنه "متحمس" بشأن الاحتفال بعيد ميلاده الأربعين، بعد غد الأحد، وفي تصريحات أدلى بها إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال إن الأبوة أعطته شعورا متجددا بالهدف، لجعل "هذا العالم مكانا أفضل".

يشار إلى أن الأعوام العشرة الماضية، كانت تمثل فترة من الاضطرابات بالنسبة لهاري وزوجته ميجان، اللذين ، بعد صراعهما خلف الكواليس مع الحياة الملكية، تخليا عن مهامهما، كعضوين عاملين في الأسرة الملكية وانتقلا إلى أمريكا من أجل الحرية المالية والشخصية، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وقال هاري للـ(بي.بي.سي) "كنت قلقا بشأن بلوغي 30 عاما وأنا متحمس بشأن بلوغي 40 عاما".

وأضاف "لقد أصبحت أبا لطفلين طيبين للغاية ويتسمان بالمرح، مما أعطاني منظورا جديدا للحياة بالإضافة إلى شحذ تركيزي في جميع أعمالي".

وأضاف "أقبل العقد القادم".

ومن المتوقع أن يحتفل هاري بعيد ميلاده الأربعين مع أسرته وأصدقائه، قبل أن يقضي بعض الوقت بعيدا عن المنزل مع مجموعة من الأصدقاء المقربين، حسب تقارير.