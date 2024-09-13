وزير الدفاع الألماني: البحرية الألمانية ستعبر مضيق تايوان

برلين- (د ب أ)

رغم الاحتجاج الصيني، تعتزم سفينتان تابعتان للبحرية الألمانية عبور مضيق مثير للجدل بين الصين وتايوان.

وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ذلك اليوم الجمعة في برلين على هامش مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني لوريناس كاسيوناس.

وقال بيستوريوس: "والإشارة بسيطة للغاية، وقد مثلناها دائما ومثلتها أنا دائما: المياه الدولية هي مياه دولية... إنه أقصر طريق. إنه الطريق الأكثر أمانا نظرا للطقس، وإنه مياه دولية، لذلك نحن نمر عبره".

وبحسب بيانات المواقع على منصات الإنترنت، كانت السفينة الحربية الألمانية "بادن- فورتمبرج" وسفينة الإمداد التابعة لقوة المهام "فرانكفورت آم ماين" على وشك دخول مضيق تايوان اليوم الجمعة.

وسبق لوزارة الخارجية الصينية أن أعلنت أنها ترفض الاستفزازات والتهديدات التي تقوم بها دول ضد سيادة الصين وأمنها تحت ستار حرية الملاحة.

وتعتبر الصين مضيق تايوان مياه صينية. وتعتبر الصين تايوان، التي تخضع لنظام حكم مستقل عن بكين منذ عقود، أيضا جزءا من أراضيها وتريد توحيد الدولة الجزرية مع البر الرئيسي- بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر.