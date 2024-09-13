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BBC

بولندا تصدر تحذيرات من الفيضانات وسط هطول أمطار غزيرة

02:39 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

بولندا

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وارسو- (د ب أ)

دعت السلطات البولندية المواطنين إلى اتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيضانات المتوقعة اليوم الجمعة، والاستعداد لانقطاعات محتملة في الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب فيما يستمر هطول الأمطار الغزيرة.

وقال نائب وزير الداخلية فيسلاف ليسنياكيفيتش لمحطة "أر إم أف دوت إف إم" الإذاعية إن سكان المنازل ذات الطابق الواحد القريبة من الأنهار يجب أن يتأهبوا للفيضانات.

وأضاف أنه يجب على السكان إخلاء الجراجات الخاصة بهم وإيقاف سياراتهم في أماكن آمنة.

وقال: "قد تكون هناك حالات أيضا لا يوجد فيها مياه شرب أو كهرباء مؤقتا".

وأصدر معهد الأرصاد الجوية البولندي تحذيرا من حدوث فيضانات في مناطق سيليسيا السفلى وأوبول وسيليسيا وبولندا الصغرى بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في الأيام المقبلة.

ووصل رئيس الوزراء دونالد توسك، فروتسواف اليوم الجمعة للانضمام لاجتماع فريق مواجهة الأزمات.


بولندا الفيضانات أمطار
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