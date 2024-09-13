وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسباني تطورات الوضع في غزة

مدريد- (د ب أ)

التقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، تميم خلاف، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في غزة، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكر المتحدث الرسمى أن عبد العاطى أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية مع إسبانيا، مثمنا موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة قرارها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربا عن تطلع مصر لاعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف أن وزير الخارجية أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية، وأكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة إلى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر ومنها البنية التحتية، والنقل، والمياه، والطاقة المُتجددة والخضراء، والربط الكهربائي.