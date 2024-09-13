داعش يتبنى هجومًا على مدنيين من جماعة الهزارة الشيعة وسط أفغانستان

كابول- (د ب أ)

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيًا من جماعة الهزارة العرقية الشيعية، على الطريق الرابط بين ولايتي دايكندي وجور، بوسط أفغانستان.

قال التنظيم، إن مقاتليه قتلوا 15 شخصا وأصابوا 6 آخرين في هجوم بوسط أفغانستان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.

ووفقا لداعش، كان الهدف من الهجوم هو استهداف الطائفة الشيعية، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم فتحوا النار على المدنيين.

غير أن مصادر محلية أكدت حتى الآن مقتل 14 شخصا وإصابة 4 آخرين، وفقا للتقرير.

وأفادت تقارير محلية بأن جميع الضحايا من الرجال، وكانوا في طريقهم إلى ولاية الجور للترحيب بالحجاج العائدين من مراسم الأربعين من مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة في وسط العراق.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، يعلن مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"المسؤولية عن هجمات وحشية، في كابول ومدن رئيسية أخرى، في أفغانستان.





