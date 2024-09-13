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روسيا تبطل أوراق اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين في السفارة بموسكو

11:46 ص الجمعة 13 سبتمبر 2024

روسيا

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لندن- (د ب أ)

أبطلت روسيا أوراق اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين بالسفارة البريطانية في موسكو.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي (إف.إس.بي) إن وزارة الخارجية الروسية أبطلت أوراق اعتماد ستة موظفين بالسفارة البريطانية في القسم السياسي بموسكو، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وأضاف الجهاز في بيان أن التحرك جاء ردا على "الكثير من الخطوات غير الودودة" من جانب لندن وبعد استبيان "علامات على التجسس والتخريب" في تصرفات الدبلوماسيين.

وتأتي هذه الأنباء فيما يلتقي رئيس الوزراء كير ستارمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن ومن المتوقع أن يناقشا الزعيمان المناشدة الأوكرانية لرفع القيود عن استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الجاري عن مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، بما يشمل حزمة قيمتها 600 مليون جنيه إسترليني (788 مليون دولار) من المملكة المتحدة و717 مليون دولار من الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية والطاقة والاستقرار.




روسيا لندن موسكو
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