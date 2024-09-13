العراق: مقتل 6 من كبار تنظيم داعش في عملية غربي البلاد

بغداد- (د ب أ)

كشف جهاز المخابرات الوطنية العراقي اليوم الجمعة عن مقتل 6 من كبار قيادات تنظيم داعش في عملية نفذها الجهاز بالتعاون مع التحالف الدولي، الشهر الماضي في محافظة الأنبار /118 كم غربي بغداد/.

وأوضح بيان لجهاز المخابرات اليوم الجمعة أن جهاز المخابرات نفذ بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في صحراء الأنبار عملية يوم 29 أغسطس الماضي ضد داعش.

وأضاف البيان "بعد جهود كبيرة بذلتها القوات العراقية من قيادة العمليات المشتركة والجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وجمع جثث القتلى والمبرزات الجرمية وأجهزة الاتصالات والحواسيب وظهور نتائج الحمض النووي، تأكد أن معظم القتلى هم من قادة الصف الأول لعصابات داعش الارهابية".

وذكر البيان أن هذه العملية تؤكد "مستوى الإحترافية لدى جهاز المخابرات وقدرته على اختراق القيادات العليا لداعش، وأن الخيبة والهزيمة هي العنوان الأبرز لاعداء العراق.

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على تنظيم داعش غير أن الأخير مازال نشطا في البلاد.





