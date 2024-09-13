الجيش الكوري الجنوبي يزيل أكثر من 1300 كاميرا مراقبة مصنوعة في الصين

سول- (د ب أ)

أزال الجيش الكوري الجنوبي في الآونة الأخيرة أكثر من 1300 كاميرا مراقبة تم تركيبها في وحدات مختلفة تابعة له، بما في ذلك تلك القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، بعد اكتشاف أنها معدات مصنوعة في الصين، حسبما أفاد مسؤول عسكري اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات العسكرية والاستخباراتية في البلاد اكتشفت في أواخر يوليو الماضي أن كاميرات المراقبة التي زودتها شركة كورية جنوبية كانت منتجة في الصين وذلك خلال إجراء فحوص لمعدات الجيش، بحسب المسؤول.

وأزال الجيش جميع المعدات المعنية واستبدلها بمعدات محلية بسبب المخاوف الأمنية.

وقال المسؤول:"تم اكتشاف أن الكاميرات التي كانت قيد الاستخدام مصممة لنقل الصور المسجلة خارجيا عن طريق الاتصال بخادم صيني محدد". وأضاف: "لم يتم تسريب أي بيانات بشكل فعلي".

وأشار المسؤول إلى أن كاميرات المراقبة لم تكن تستخدم لمراقبة الحدود مع كوريا الشمالية، بل كانت تستخدم في ميادين التدريب العسكري وأسوار القواعد.

وتشتبه السلطات في أن الشركة التي زودت الكاميرات قد زورت المعلومات المتعلقة ببلد منشأ هذه المعدات، ويقوم الجيش بالنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.