حزب الله يستهدف ثكنة "بيريا" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثكنة "بيريا" بصواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بلدة "كفر جوز" الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره قصفوا ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

كانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مساء أمس الخميس بلدة "كفرجوز"، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ونعى حزب الله مساء الخميس ثلاثة من عناصره ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 468.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.





