استطلاع لمعاريف: 56 % من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة

وكالات

كشف صحيفة معاريف العبرية عن استطلاع رأي أجرته، أوضح أن حزب الليكود الحاكم يحصد 24 مقعدا لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم.

وأضاف استطلاع الرأي أن حزب الليكود الحاكم يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية ويحقق أفضل نتيجة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أن حزب معسكر الدولة بزعامة بيني جانتس يواصل تراجعه وقد يحصل على 21 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.

ولفت استطلاع الرأي إلى أن % 41 من الإسرائيليين يعتبرون بنيامين نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40 % يفضلون جانتس.

كما أشار إلى أن % 47 من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و34 % يفضلون زعيم المعارضة يائير لابيد.

بالإضافة إلى أن % 56 من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة الأسرى مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات، بحسب استطلاع رأي معاريف.