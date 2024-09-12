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BBC

البيت الأبيض يطالب بمساءلة كاملة في مقتل المواطنة الأمريكية عائشة نور

11:52 م الخميس 12 سبتمبر 2024

البيت الأبيض

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وكالات

قال البيت الأبيض إنه يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة في مقتل المواطنة الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية.

وأضاف البيت الأبيض أن مسؤولين من الإدارة تواصلوا مع عائلة عائشة نور، مشددين على أن إسرائيل يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد البيت الأبيض أنه سيواصل إجراء محادثات مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمعرفة تفاصيل وملابسات مقتل عائشة نور.

كان والد الناشطة عائشة نور قال إنه علم أن تركيا فتحت تحقيقًا في مقتل ابنته، مشيرًا إلى أنه ينتظر من الحكومة الأمريكية أن تقوم بنفس الخطوة.

وأضاف والد الناشطة: "إذا قُتل أي مواطن أمريكي في أي دولة، تتحرك واشنطن فورًا، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل، فإنها تبذل جهودًا لتمرير الأمر".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن شهود عيان، يوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور في وقت لم تكن فيه أية مواجهات.

من جانبه، أعلن محافظ نابلس، غسان دغلس، نتيجة تشريح جثمان المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور، التي قُتلت أمس في الضفة الغربية.

وأوضح محافظ نابلس أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن عائشة نور قُتلت برصاص قناص إسرائيلي الذي أطلق النار على رأسها.

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