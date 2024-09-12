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مصر تقدم تعازيها للنيجر في ضحايا الفيضانات

09:38 م الخميس 12 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، عن تضامنها مع جمهورية النيجر، إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها مؤخراً، والتي أسفرت عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين وخسائر مادية كبيرة.

كما تقدمت مصر بصادق التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب النيجر ولذوي الضحايا، إثر هذا المصاب الأليم، متمنية سرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً وقوفها إلى جانب جمهورية النيجر في هذا الظرف الدقيق.

ولقي 100 شخصا على الأقل حتفهم وتشرد أكثر من 137 ألفا، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت في النيجر منذ يونيو الماضي.

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