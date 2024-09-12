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BBC

بعد مزاعم القضاء على حماس.. جيش الاحتلال ينتظر قرار الانسحاب من فيلادلفيا

08:41 م الخميس 12 سبتمبر 2024

محور فيلادلفيا

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وكالات

بعد أكثر من أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اليوم الخميس، القضاء على فرقة رفح التابعة لحركة حماس.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال خلاله أن الجيش ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن سحب القوات نهائيا من محور فيلادلفيا.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة كان الإسرائيلية، أن قائد هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي سيعلن استقالته في شهر ديسمبر المقبل، في أعقاب فشله في 7 أكتوبر.

وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية قالت إن ثلاثة مسؤولين بارزين في الشرطة الإسرائيلية قد قدموا استقالاتهم خلال شهر واحد.

وأضافت القناة العبرية، أن المسؤولون المستقيلون هم، قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.

محور فيلادلفيا جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس فرقة رفح قطاع غزة هرتسي هاليفي طوفان الأقصي
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