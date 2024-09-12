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BBC

"بعد فشله في 7 أكتوبر".. إعلام عبري: هاليفي سيستقبل في ديسمبر القادم

08:35 م الخميس 12 سبتمبر 2024

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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وكالات

ذكرت قناة كان الإسرائيلية، أن قائد هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي سيعلن استقالته في شهر ديسمبر المقبل، في أعقاب فشله في 7 أكتوبر.

كانت القناة الـ 12 الإسرائيلية قالت إن ثلاثة مسؤولين بارزين في الشرطة الإسرائيلية قد قدموا استقالاتهم خلال شهر واحد.

وأضافت القناة العبرية، أن المسؤولون المستقيلون هم، قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.

وتعد وحدة التحقيقات ولواء الضفة الغربية من أبرز الأقسام في جهاز الشرطة الإسرائيلية. ومع تعيين قادة جدد لهذه الوحدات تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يبدو أن بن غفير يعزز سيطرته على جهاز الشرطة بشكل أكبر.

هرتسي هاليفي جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إيتمار بن غفير
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