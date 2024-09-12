استطلاع رويترز.. كامالا هاريس تتقدم على ترامب بفارق 5 نقاط

وكالات

تتقدم نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، بفارق بخمس نقاط على المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب|، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 5 نوفمبر.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته رويترز، اتسعت هذه الميزة بعد نقاش يعتقد العديد من الناخبين أن هاريس فازت به. حيث شمل الاستطلاع 1690 بالغًا أمريكيًا وأشار إلى أن الولايات الرئيسية في ساحة المعركة ستقرر نتيجة الانتخابات.

ووسعت نائبة الرئيس كامالا هاريس تقدمها على الجمهوري دونالد ترامب إلى 47٪ مقابل 42٪ في السباق على الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس، وتأتي الزيادة في هامشها بعد أداء مناظرة اعتبره العديد من الناخبين نجاحًا لهاريس.

وكشف الاستطلاع الذي استمر يومين أن هاريس تتمتع بميزة خمس نقاط بين الناخبين المسجلين، وهو أعلى قليلاً من التقدم بأربع نقاط المشار إليه في استطلاع سابق أجري في الفترة من 21 إلى 28 أغسطس.

من بين أولئك الذين لديهم بعض الوعي بمناظرة يوم الثلاثاء، فضل 53٪ أداء هاريس، مقارنة بـ 24٪ لترامب. بالإضافة إلى ذلك، أشار 52٪ من المستجيبين إلى أن ترامب بدا وكأنه يتعثر ويفتقر إلى الحدة، حيث قال 21٪ فقط الشيء نفسه عن هاريس.

خلال المناظرة الساخنة، وضعت كامالا هاريس، صاحبة الـ59 عامًا، دونالد ترامب صاحب الـ 78 عامًا، في موقف دفاعي، وهاجمت لياقته للمنصب والمشاكل القانونية المستمرة.

الاستطلاع، الذي شمل 1690 بالغًا أمريكيًا و 1405 ناخبين مسجلين، بهامش خطأ يقارب ثلاث نقاط مئوية للناخبين المسجلين. ومع ذلك، فإن نتائج الهيئة الانتخابية لكل ولاية هي التي ستقرر الفائز في النهاية، حيث تلعب العديد من الولايات المتصارعة دورًا حاسمًا.