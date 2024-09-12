إعلان

BBC

دولة عربية جديدة تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

07:53 م الخميس 12 سبتمبر 2024

جدري القردة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت السلطات المغربية تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان لها الخميس، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة (إم-بوكس) في المغرب.

وأوضحت الوزارة، أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق.

ووفق الوزارة، يتلقى المصاب الرعاية الطبية المناسبة وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، كما تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الصحية الوطنية والدولية.

وفي بداية سبتمبر الحالي، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس "جدري القرود" لشخص مقيم في الأردن.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية حينها، أنه تم تشخيص الفيروس لدى رجل بالغ من العمر 33 عاما، ويخضع حاليا للعزل في أحد المستشفيات، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وأكدت الوزارة، استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض، والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتظهر أعراض "جدري القردة" على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

جدري القرود المغرب وزارة الصحة المغربية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: ارتفاع عدد المصابين في انفجار سيارة مفخخة الرملة إلى 12 مصابًا

إعلان

إعلان

تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
"الضحايا 402 طفل".. تفاصيل تورط شركة إخوانية كبرى باعتداءات جنسية في ماليزيا