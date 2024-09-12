دولة عربية جديدة تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

وكالات

أعلنت السلطات المغربية تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان لها الخميس، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة (إم-بوكس) في المغرب.

وأوضحت الوزارة، أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق.

ووفق الوزارة، يتلقى المصاب الرعاية الطبية المناسبة وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، كما تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الصحية الوطنية والدولية.

وفي بداية سبتمبر الحالي، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس "جدري القرود" لشخص مقيم في الأردن.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية حينها، أنه تم تشخيص الفيروس لدى رجل بالغ من العمر 33 عاما، ويخضع حاليا للعزل في أحد المستشفيات، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وأكدت الوزارة، استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات المرض، والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتظهر أعراض "جدري القردة" على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.