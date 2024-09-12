إعلام عبرى: استقالة 3 مسؤولين بالشرطة خلال شهر واحد

وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن ثلاثة مسؤولين بارزين في الشرطة الإسرائيلية قد قدموا استقالاتهم خلال شهر واحد.

وقالت القناة العبرية، إن المسؤولون المستقيلون هم، قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.

وتعد وحدة التحقيقات ولواء الضفة الغربية من أبرز الأقسام في جهاز الشرطة الإسرائيلية.

ومع تعيين قادة جدد لهذه الوحدات تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يبدو أن بن غفير يعزز سيطرته على جهاز الشرطة بشكل أكبر.