ديوان نتنياهو ينفي تشكيل مجلس أمني مصغر

وكالات

نفى ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل مجلس أمني مصغر جديد لمتابعة شؤون الحرب على قطاع غزة.

وذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو يعقد مشاورات أمنية يدعو إليها وزراء وشارك فيها أمس وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وأضافت هيئة البث، أن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب.