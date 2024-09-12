إعلان

BBC

ديوان نتنياهو ينفي تشكيل مجلس أمني مصغر

05:55 م الخميس 12 سبتمبر 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نفى ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل مجلس أمني مصغر جديد لمتابعة شؤون الحرب على قطاع غزة.

وذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو يعقد مشاورات أمنية يدعو إليها وزراء وشارك فيها أمس وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وأضافت هيئة البث، أن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوان إسرائيل على قطاع غزة الحرب على قطاع غزة مجلس الحرب الإسرائيلي إيتمار بن غفير هيئة البث الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طهران تنفي أسر إسرائيل شخصيتين إيرانيتين بسوريا

إعلان

إعلان

جثة شرطي و10 مصابين بينهم 3 سياح في حادث مروع على طريق السويس
"الضحايا 402 طفل".. تفاصيل تورط شركة إخوانية كبرى باعتداءات جنسية في ماليزيا