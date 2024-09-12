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الاستخبارات الألمانية تحذر من أساليب استخباراتية روسية جديدة

04:46 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الاستخبارات الداخلية الألمانية

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برلين- (د ب أ)

أفاد تقرير سنوي نشرته هيئة مكافحة التجسس العسكرية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن أجهزة الاستخبارات الروسية كثفت وغيرت تكتيكاتها التجسسية في البلاد.

وبحسب الهيئة، فإن حرب أوكرانيا، ولا سيما المساعدات العسكرية التي تقدمها ألمانيا لأوكرانيا، صارت هدفا رئيسيا لعمليات الاستخبارات الروسية. ويشمل ذلك طرق الإمدادات بالأسلحة والذخيرة وأساليب القتال.

وجاء في التقرير: "بالنسبة للجانب الروسي، فإنه من الضروري الحصول على معلومات تمنح قواته المسلحة ميزة في ساحة المعركة".

وأضاف التقرير أن قدرات الجيش الألماني صارت -بشكل متزايد - هدفا لأجهزة الاستخبارات الروسية.

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