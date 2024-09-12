عائلات الأسرى الإسرائيليين يتعهدون بتصعيد "النضال" لإعادة ذويهم

(وكالات)

أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الخميس، بيانًا، اتهمت فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إفشال صفقة تبادل الأسرى بدلا من القيام بواجبه في إعادة المحتجزين.

وحملت عائلات الأسرى الإسرائيليين، مسؤولية إعادة ذويهم للحكومة الإسرائيلية وحدها، قائلة إن "نتنياهو ووزراء الحكومة يتحملون مسؤولية التخلي عن ذويهم الذين يعانون في الأسر".

وقالت عائلات الأسرى، إن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى المحتجزين تكون بإبرام صفقة تبادل، مشيرين إلى أن الأسبوع الأخير أثبت أن الضغط العسكري لا ينقذ الأسرى بل يقتلهم.

وأكد عائلات الأسرى، على تصعيد النضال الشعبي لإعادة الأسرى حتى عودتهم إلى بيوتهم، مشددين على أن إبرام صفقة تبادل مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى.