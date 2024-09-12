انطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي "النسر المدافع" بنطاق البحر الأحمر

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كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي "النسر المدافع"، والذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمصر، وينفذ لأول مرة بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية.

بدأت الفعاليات بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة.

ومن المنتظر أن يشتمل التدريب تنفيذ بعض الأنشطة التدريبية المختلفة التي تتضمن أعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية مشتركة لتبادل الخبرات بين الجانبين وصقل مهارات وقدرات القوات المشاركة والتعرف على أحدث نظم التسليح المتطورة.

يأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.