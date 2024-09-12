النرويج ترفع القيود على صادرات الأسلحة لتركيا

كوبنهاجن- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية رفع القيود المفروضة على تصدير السلع الدفاعية لتركيا الشريك في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد خمس سنوات من فرضها.

وقالت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، إنه اعتبار من الآن فصاعدا يمكن مجددا التقدم رسميا بطلبات للحصول على تراخيص لتصدير معدات الدفاع والسلع ثنائية الاستخدام لأغراض عسكرية لتركيا.

وأضافت الوزارة أن كل طلبات الحصول على ترخيص سوف تراجع بشكل فردي وشامل.

وكانت النرويج العضو المؤسس للناتو قررت في خريف 2019 تعليق البت في الطلبات الجديدة لتصدير الأسلحة لتركيا حتى إشعار آخر.

ويرجع سبب هذا لتوغل القوات التركية في شمال سوريا آنذاك . وكانت دول أوروبية أخرى قد ردت بشكل مماثل على الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. كما أوقفت ألمانيا جزئيا صادرات الأسلحة لأنقرة آنذاك.

وأعرب وزير الخارجية التركي حقان فيدان عن رضاه إزاء رفع القيود.

ونشر متحدث باسم الوزارة على منصة أكس أنه نيابة عن حقان "مثل هذه القيود لا تتماشى وروح الحلف".