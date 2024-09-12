بري: لبنان لا يريد الحرب لكنه قادر على الدفاع عن نفسه

بيروت- (د ب أ)

ثمّن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عالياً ، اليوم الخميس،مواقف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من مجريات عدوان إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، مؤكدا أن لبنان لا يريد الحرب ولكنه قادر على الدفاع عن نفسه.

جاء ذلك خلال استقبال بري اليوم بوريل والوفد المرافق بحضور سفيرة الإتحاد لدى لبنان ساندرا دو وال حيث جرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وقال بري للموفد الأوروبي: "لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل في الناقورة في جنوب لبنان".

وحول الوضع السياسي الداخلي اعتبر بري أن "الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستورياً وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الاستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة".

وكان بوريل ، الذي يزور لبنان على رأس وفد من المفوضية ، وصل أمس الأربعاء والتقى النائب السابق وليد جنبلاط بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، كما التقى صباح اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.