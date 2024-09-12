انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج اليوم

تونس- (د ب أ)

تبدأ اليوم الخميس في تونس الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل، وسط توتر بسبب قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستمرار ايقاف المرشح العياشي زمال.

وتبدأ المرحلة الأولى من الحملة الانتخابية التي تستمر حتى اليوم الثاني من أكتوبر المقبل، بالخارج حيث يقيم ما يقارب من مليون و800 ألف مهاجر تونسي بشكل قانوني معظمهم في الدول الأوروبية، من بينهم حوالي 620 ألف ناخب مسجل.

ولا تعكس الأجواء لدى الجاليات التونسية بالخارج استعدادا فعليا للحملة الانتخابية في سباق يهيمن عليه الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.

وأقرت هيئة الانتخابات ترشح مرشحين اثنين فقط إلى جانب قيس سعيد، أحدهما رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي.

في حين لا يزال المرشح الثالث رئيس "حركة عازمون" العياشي زمال، قيد الايقاف وهو ملاحق في عدة قضايا ترتبط بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين. وقال فريق حملته الانتخابية أنه يتعرض إلى "إقصاء ممنهج".

وفي المقابل استبعدت الهيئة ثلاثة مرشحين آخرين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم، وسط اتهامات من المعارضة بإعاقة ترشح منافسين جديين للرئيس سعيد.

وتبدأ الحملة الانتخابية داخل تونس بعد غد 14 سبتمبر وتستمر حتى يوم الرابع من أكتوبر المقبل.