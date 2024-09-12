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بوريل يعرب عن غضبه إزاء مقتل 6 من موظفي الأونروا في غزة

01:30 م الخميس 12 سبتمبر 2024

جوزيب بوريل

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(وكالات)

أعرب منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن غضبه جراء إعلان مقتل 6 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في غزة.

وقال جوزيب بوريل، إن هجوم طيران الجيش الإسرائيلي على المدرسة التي تأوي النازحين بالنصيرات، جاء في هجوم هو الخامس على المدارس الواقعة وسط القطاع.

وأضاف بوريل، أن تجاهل إسرائيل للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وخاصة حماية المدنيين بات أمر لا يمكن أن يقبله المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال زيارته للبنان، والتي جاءت بعد جولته في مصر من أجل بحث تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

جوزيب بوريل غزة اللاجئين الأونروا
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