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على هامش أعمال اللجنة المشتركة.. عبد العاطي ونظيره الكويتي يعقدان مباحثات ثنائية

12:38 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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القاهرة – (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، بالقاهرة مباحثات ثنائية مع نظيره الكويتي عبد الله اليحيا.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- إن اللقاء يأتي على هامش أعمال اللجنة المشتركة المصرية-الكويتية بالقاهرة برئاسة وزيري الخارجية.

وأضاف أن اللقاء الثنائي بين الوزيرين، أعقبه جلسة مباحثات موسعة، ثم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، مؤكدا سعي عبد العاطي لتعزيز التعاون مع دولة الكويت.

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مباحثات ثنائية
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