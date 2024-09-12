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نتنياهو يعد وزير إسرائيلي بتمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية

12:31 م الخميس 12 سبتمبر 2024

نتنياهو

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(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد وزير الإسكان الإسرائيلي إسحاق جولدكنوبف بتمرير قانون إعفاء يهود الحريديم من التجنيد مقابل تصويت حزبه "يهودية التوراة" لموازنة عام 2025.

وتشهد إسرائيل تظاهرات على خلفية صدور قرار يُلزم يهود الحريديم بالخضوع للخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي.

ورفع يهود الحريديم المتشددين شعارات "نموت ولا نتجند" خلال تظاهراتهم وخاضوا اشتباكات مع قوات الشرطة مع أدى لاعتقال عدد منهم.

نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي
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